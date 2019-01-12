探射燈：安老支援不足　團體倡按學歷助耆英

長者在未退休前營營役役，不少人更是勞碌一生，冀盼在放下工作後能夠頤養天年，惟事實與理想總有距離。許多長者只能在屋邨閒賦，甚至聚賭為樂卻違反規條。而政府的安老配套並不全面，專為長者而設的長者中心使用率偏低，有長者團體建議政府應按長者的學歷及經濟背景，投入不同資源為他們設計退休生活，讓他們活到老學到老，將人生歷練傳承。



「我哋唔鼓勵長者聚賭或酗酒，但好多老人中心真係冇乜人去。」香港長者權益協會總幹事李立航指，現時安老政策對長者支援不足，不少長者為高學歷及具經濟基礎人士，可在安老生活中為社會出一分力，如在大學舉行講座讓他們分享人生經歷，甚或設計適合長者的大學課程，又可提供較高消費的深度旅行等，令退休生活不再乏味。



李又指，智能科技也可令長者更有效善用時間，惟一般影音店不會讓長者詳細學習操作智能手機，政府可與業界合作開班教學，讓長者掌握科技與時並進，更重要是讓他們的人生活得更有意義，安享晚年。

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