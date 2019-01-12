探射燈：黑幫操控公屋單位開賭檔

除屋邨休憩範圍外，公屋單位過去亦不時被揭發有不法賭檔。元朗警區去年展開行動，派出臥底滲入黑幫集團，並於9月採取一連3日突擊搜查行動，於元朗及天水圍多處，搗破共7個非法賭博場所，部分位處於公屋單位內，相信賭檔由黑幫操控。



據知該些賭檔估計營運超過3個月，每月收入可達約10萬港元。不法分子利用公屋單位或鐵皮屋作室內賭檔，同時於街頭賭檔招攬區內家庭主婦或退休人士到室內場所繼續賭博，啤牌、麻雀及排九等任供選擇。集團更會以日薪形式聘請相熟賭客協助營運賭檔，助集團成員逃避法律責任。



執業大律師陸偉雄表示，任何人無論是借出公屋單位作非法賭博場所，還是貪圖「搵快錢」受聘協助營運賭檔，同屬違反《賭博條例》，最高可被判罰款50萬港元及監禁2年，而借出作賭檔的單位亦會被房署收回，故陸呼籲居民應了解可承受的後果，勿因小失大。

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