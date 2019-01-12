探射燈：公屋涼亭變身賭城　保安直行直過　居民無可奈何

屋邨休憩場地淪聚賭聖地。東網記者日前巡查多個公共屋邨，發現不少邨內休憩座位、涼亭及遊樂場被一眾大叔大媽佔據，「開檔」大賭特賭，其中葵涌葵芳邨儼如「賭城」，數十人長期霸佔休憩處，大玩紙麻雀及「十五湖」，每鋪數百元「上落」；天水圍不少屋邨更聚賭成風，賭徒肆意在邨內吞雲吐霧。區議員直指，相關問題已纏繞居民多年，近期愈發猖狂，冀加強巡邏及執法。



「食胡！快啲磅水！」只見每位「雀友」從口袋掏出數百元予贏家，贏家快手把錢收入銀包，惟恐被人發現。現場為葵芳邨公共休憩空間，共有7張休憩圓枱，卻被一眾大媽大叔霸佔「游乾水」。觀戰的「塘邊鶴」亦聚滿逾40人，令上址儼如賭場。現場雖掛有嚴禁非法聚賭告示，並設有閉路電視，惟一眾雀友一於少理。為免過於引人注目，各「賭枱」均用紙牌麻雀，惟碰牌及食胡聲此起彼落，引來途經市民側目。



附近涼亭更有「十五湖」檔口，3、4名大叔利用休憩圓枱開檔，引來近10人圍觀，佔據半個涼亭空間。亭內其他前來休憩的市民似乎亦見怪不怪。然而，「賭場」鄰近兒童遊樂場，眾多小朋友正在旁嬉戲，攜同子女到來的陳女士對情況非常不滿，更直言擔心會「教壞細路」，「成日都係咁，搞到成個邨烏煙瘴氣！」



天水圍不少屋邨同樣淪為「賭城」，其中天瑞邨近天水圍河的一個兒童遊樂場中，5、6個中年男女在一個隱閉的角落玩「十三張」，更有天文台「睇水」，數分鐘便完結一場賭局，輸家立刻掏出近3百元「找數」，兩局過後，或因對記者存有戒心，各人便告散場。另外，在天耀邨天耀商場對出的休憩空間，經常聚集大量中老年人「捉象棋」，據知該批人士經常以象棋對弈賭博，現場5張圓枱均擠滿棋客，聚集近50人，圍觀者邊觀戰邊吞雲吐霧，途經行人均掩鼻而過。



元朗區議員周永勤表示，相關問題已纏繞居民多年，單是天水圍區便有5大聚賭黑點，惟房署轄下保安員似乎「怕咗佢哋」，發現非法聚賭只會「直行直過」。過去警方不時會放蛇打擊，行動過後賭客會有收斂，或轉用記數的方式以防被捕，但一段時間過後又會故態復萌。周認為，警方與房署應加強巡邏，對違規者採取勸喻或執法，亦可考慮於聚賭黑點加裝天眼或增設照明裝置，避免部分休憩場地因光線不足吸引賭客佔用開檔。



按房署資料，近年因「在公眾地方非法賭博」而被扣分的個案有下降趨勢，去年有214宗，較2015年的262宗下降近2成。房署發言人指，一直關注屋邨非法聚賭情況，轄下屋邨辦事處會與區內警署保持緊密聯絡，當收到或發現屋邨內有聚賭活動時，會報警及通知警方安排持續的執法行動。



警方發言人表示，2016年至2018年10月因涉及非法賭博罪行而被警方拘捕的人數有超過1.3萬人。警方各總區及警區會因應個別地區情況，採取相應的策略及行動，以預防及打擊街頭聚賭活動。

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