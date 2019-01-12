你要知：鍾意着吊腳褲？食冇定時？小心痛風埋身

「寒從足下生」，若不注意腳部保暖，不管衣服穿再多，不只身體容易發冷，更有可能引起疼痛、麻痹等症狀，對身體百害而無一利！但有人為了趕潮流，就算在天氣寒冷的季節，仍繼續以短褲、短裙上陣。早前有報道就指內地一名20多歲女子，在寒風中穿上吊腳褲，結果卻誘發急性痛風而要入院。不想踏入痛風患者的行列？中醫師彭明慧教你透過調整飲食，輕鬆脫離痛風高危族！



上班族屬高危人士！千祈唔好食...



痛風主要是由於患者體內缺少一種酶，無法分解食物中的嘌呤，影響尿酸的正常代謝，大量的尿酸無法排泄，致使血尿酸增高所引起的全身性疾病。但原來工作忙碌、經常食無定時的上班族，都有機會誘發痛風。



從中醫角度來說，痛風屬「痺症」，成因是脾臟、腎臟受損而致。脾臟主要為人體攝入水分及養分，再轉化為能量。惟都市人生活壓力大，食不定時、加上飲食重口味，對脾臟會造成極大的傷害。想避免成為痛風族，就得從日常生活着手，定時、定量進食，加上適量的運動，多吃新鮮蔬菜、水果，以及飲用大量的清水。不宜進食煎炸、辛辣、濃味的食物，以及高嘌呤食物，例如沙丁魚、動物內臟、菌類等。因為食物中嘌呤含量越多，代謝産生的尿酸就愈多，加重痛風的危害就愈大。



認清初期症狀 針對性改善



痛風初期症狀一般為關節疼痛、紅腫，甚至發炎，而且通常在晚上出現。主因是夜間血液循環減緩，排尿減少，尿酸鹽沉積增加，加重關節局部組織的刺激。因此腳趾關節、腳部小關節夜間出現疼痛人士，就應高度警惕痛風，尤其是肥胖者、有痛風家族史人士。



想根治一定要分得清楚，風、寒、濕、熱，再進行針對性治療，最基本可透過飲食着手改善，如果因一般風寒而起，就要為身體「去風」及「禁風」，即去除身上的風寒亦要避免寒氣入侵。



至於風寒熱者，關節呈紅腫熱痛，更會有口渴、多汗等明顯症狀，最好避開肥膩、辛辣等食物，適當選擇牛奶、蔬菜、水果及穀物等低嘌呤類食物或飲用利濕茶除濕、清熱通絡。

而風寒濕者易有關節疼痛、麻木情況，在陰雨天時疼痛情況更明顯，應避免飲用啤酒及進食性涼食物，例如，綠茶、紫菜、番茄、西瓜、香蕉等。



避寒氣入身 護足最緊要



痛風患者特別容易因關節受冷而出現疼痛，惟人人都只識為頭部、頸部等保暖，足部保暖卻容易被忽視。中醫有句話叫「寒從足下生」，腳底很多穴位可以改善身體。惟胡亂按壓有機會造成反影響，彭醫師建議腳部冰冷人士，睡前可用熱水浸腳5至10分鐘。但事後謹記做足保暖程序，例如着襪睡覺。有人可能會以熱茶提升體溫，彭提醒，此法雖然可行，但綠茶、花茶均屬寒涼，一定要避之則吉。