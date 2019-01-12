港故mini：以主教練為目標　嘉諾Sir：香港隊應由香港人執教

這幾天，香港足球再次成為鎂光燈下的焦點。不論在討論區或社交媒體，網民情緒高漲，人人高呼「香港勁揪」。一切源於星期三晚(9日)，以「41年來最年輕陣容」出戰的香港隊，以4比0歷史性大勝廣東隊，成功衛冕「省港盃」冠軍！



一班年輕球員將士用命，全場奔跑壓迫對手，充滿鬥志，毫無怯場，最終大勝而回，在球場上贏盡掌聲！而能夠做到「初生之犢不怕虎」，港隊主教練郭嘉諾當然功不可沒，「呢班年輕球員雖然畀人睇低，但佢哋嘅拼搏精神令佢哋喺場上，說服得到香港球迷，話畀球迷聽，佢哋係香港嘅未來。」



感染力教練



球場內外，嘉諾Sir以「激情」見稱。賽前開會「觸動人心」的講話，直問球員：「1年前你喺邊度？」；比賽期間聲嘶力竭的提場；對入球的歡呼；對失波的沮喪；比賽後拿起「大聲公」與球員並肩衝向觀眾席答謝球迷支持......種種場景也令嘉諾Sir更與別不同。賽後數天，接受訪問時嘉諾Sir仍然激動：「喺短時間內領先四比零，對我嚟講好驚喜。好多香港人都話未見過香港隊咁大膽，對住外隊踢咁進攻嘅足球。」



盼用佳績「打動」家長



嘉諾Sir相信，香港足球的未來並不複雜，講到低就是靠青訓，而關鍵在於要令更多青年球員，從小有想做職業足球員的心志、有想代表香港隊踢大型比賽的目標，當中家長支持就很重要：「我好想話畀香港嘅父母知，其實你哋嘅小朋友好想為香港做好多事，以及佢哋好享受攞冠軍榮譽呢一刻，呢班球員係值得嘅，無家長嘅支持，佢哋唔會夠膽去做呢件事。」



香港隊應該由香港人執教



來自足球世家的嘉諾Sir，30歲才開始職業足球教練生涯，現時是港超球隊佳聯元朗的主教練。未來他希望為香港足球貢獻更多，目標當然是出任「大港腳」的總教頭：「我曾經諗過自己能否他朝一日，做到香港隊教練。」他更堅信，香港足球應該由香港人帶領：「上幾個香港教練都係外國聘請，其實香港有好多教練，我覺得好有潛質、好有心。」



盼原貌保留大球場



視足球為生命重要一部分的嘉諾Sir，對於最近有建議重建香港大球場感到可惜：「希望繼續保留我哋呢個大球場，係好多香港人嘅回憶，係香港足球嘅勝地，亦係我成為職業足球員嘅其中一個原因。」



今集《港故mini》帶認識一下這位又年輕、又熱血、又有抱負的香港足球教練！



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