網民熱話：染髮$1800變$1.8萬　職員話係package

咪以為得美容院同健身中心有消費陷阱，去髮廊染個髮，都可以隨時銀包唔見成兩萬蚊？坊間推銷手法層出不窮，香港仔就有網民的家人中招，網民指母親近日到一間街坊髮型屋染髮，期間疑被游說購買了12罐焗油產品，本來埋單聲稱1800港元，最後被「碌卡」18,000港元，職員解釋是「package(套餐)」。不少南區網民紛紛留言指中過招，直指此髮型屋「出晒名！」



有網民在Facebook專頁「南區之友^o^」發貼詳述母親被「呃錢」經過，並附上本周日(6日)的一張收據，埋單總計18,050港元。收費項目頗為駭人，除了「有機染髮」一項收費398港元之外，其餘幾乎都是焗油產品，無論甚麼牌子的焗油產品都是每2盒收費2776港元，貴過染髮幾倍。



發貼者表示，母親染髮當日「過程中一直唔比(畀)我媽咪走」，當得知母親被碌卡18,000港元後，她昨(11日)到髮型屋了解，對方聲稱這價錢是「package」，樓主質疑收費過高，欲與對方理論，但「問佢就話咩都要打上寫字樓問，想搵番當日嗰個人又話收咗工。」發貼者又斥該髮型屋做生意不老實，「門口張poster(海報)仲好笑，寫住$99有機染髮。仲有幾隻髮色嘅相，但原來$99有機染髮只限染黑色不包括其他顏色！」她指寫字樓聲稱今日(12日)會聯絡她，若事情得不到解決會報警處理。



不少網民留言直指該店有「前科」，紛紛講述自身被騙經過，指染髮過程中會不斷硬銷其他產品，有人指「佢sell過我十幾萬嘢，最後只幫襯咗幾千蚊package，佢哋好興叫你買多幾支洗頭水放喺salon(髮型屋)度用，博你package用完唔記得，唔好怕唔好意思最後點都要拎走呀！」有網民就叫發貼者向海關及消委會舉報，以免更多街坊中招。



網民有話說



Vicky Kwok：呢間出哂(晒)名，但都可以仲生存到，真係呃唔少。



Fanny Ng：我去過，錢包無事，但染到D(啲)頭髮差哂(晒)，仲衰過自己染。



Carmen Kwok：千X幾蚊一盒髪膜，焗咗會飛呀~



Chan Venus：我去染髮佢不停係咁sell(推銷)我買啲護髮用品，我唔買(對方)態度非常之差。



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