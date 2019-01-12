力阻風暴毀天氣雷達站　機械師誓守大帽山

每逢有颱風襲港，全城皆會關注天文台的一舉一動，盤算回家的最佳時機，此時有兩名雷達機械師卻要趕到全港最高山峰大帽山，駐守外形猶如「巨波」的天氣雷達站。上年9月超強颱風山竹襲港時，雷達機械師梁志文及柳志豪就在「大門爛、玻璃爛、保護罩爛」的危險情況下繼續盡忠職守，確保雷達在天氣惡劣情況下仍能正常運作，向市民提供最新風暴消息。



天文台最新一集「氣象冷知識」指，每當發出三號或以上風球時，兩名雷達機械師便要駐守大帽山天氣雷達站。上年9月16日「山竹」尚未成為三號風球時，梁及柳已提早出發到雷達站，當時正門大閘被吹爛，站內有地方出現水浸，為免破壞建築結構，二人馬上使用抽水機抽水，足足抽走了300升。



山竹陣風速度最高每小時可達250公里，破壞力相當驚人，梁在房間內監察雷達信號時突然聽到「嘭」一聲，一出房便看到滿地碎玻璃，他憶述指：「風壓壓落耳仔度好痛，個吓已經知道係死啦！」由於當時無法即時作出補救措施，只能繼續留意天線的轉動情況。柳指，大帽山附近無遮無擋，為全港最當風，加上山竹吹起的垃圾打到天線罩，有部分天線罩因此損毀，風後要搭棚維修。



雷達機械師守護了天氣雷達站，內心卻是百般滋味。柳坦言：「打風就要離開屋企，都擔心屋企應唔應付得嚟。」梁則指：「(家中)有冇邊度漏水，有冇玻璃爆咗呀，我冇辦法照顧到佢哋突發嘅情況。」但梁仍表示：「出面嘅人要知道最新消息就係靠我哋依部儀器，我哋有責任維持佢繼續運作」。