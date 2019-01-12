社福界斥無諮詢　促擱置上調長者綜援門檻

香港社會服務聯會、香港社會工作人員協會、香港社會工作者總工會和立法會社會福利界議員邵家臻今日(12日)出席政府「社福界《財政預算案》諮詢會」，強烈反對社會福利署於下月1日起，將長者綜援申領資格由60歲上調至65歲，邵批評有關政策未有諮詢業界，亦沒有交到立法會福利事務委員會上討論，促請政府擱置有關政策。



有建議指政府可以透過關愛基金將綜援差額補回給60至64歲的綜援申領人士，邵反對有關做法，認為關愛基金的性質並非用以「補鑊」、「填氹」，一旦政府開此先例，關愛基金或會成為保護政府面子的「面子基金」，專門「補鑊拾遺」又指這做法會帶來不必要的行政費用。



社總會長倫智偉擔心長者綜援申領資格上調後，其他長者福利如申領院舍資格、老人服務等的門檻亦會隨之提高，批評政府沒有就政策作公眾諮詢，是不尊重業界和市民。社協會長梁佩瑤亦表示看不到政策有必要急於在下月推行，認為政府應先擱置。



此外，諮詢會上他們亦提出4項訴求，包括增加社會工作銜接學位課程，以提高更多社會工作者的學歷、劃一讓社福界享有14周產假、撥款「社會福利發展基金」和落實「一校兩社工」。