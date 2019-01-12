中環街市天橋驚現鳥刺陣　驅雀變困雀

中環街市往半山的行人天橋天花板驚現「鳥刺陣」，驅鳥變困鳥！該橋一向是白鴿聚集地，昨日(11日)有工人在天花板安裝針狀鳥刺，當中約有7隻白鴿疑不慎飛入「鳥刺陣」，驚動愛護動物協會督察到場，幾經辛苦才將受困白鴿救出脫險。愛協批評有關裝置會刺傷雀鳥，建議改用其他較鈍或柔軟物料驅鳥。據了解有關鳥刺安裝工程已叫停。



該橋昨有人圍封進行工程，現場貼有通告指，正進行「天花電線槽安裝鳥刺工程」，工程日期由1月11日至1月15日。期間有途人發現有白鴿被鳥刺圍困無法逃出，遂聯絡愛協到場救助。有關「鳥刺陣」遭途人批評令雀鳥「有進無出」，做法不人道。



愛協回覆東網表示，明白政府部門基於公眾安全及預防禽流感傳染，要安裝鳥刺防止雀鳥聚集，惟應在衞生及動物福利之間取平衡，建議相關部門或管理公司避免使用這類金屬鳥刺裝置，因雀鳥可能會降落在鳥刺上而遭刺傷，建議改用較鈍及柔軟的物料。愛協又指，有關裝置在相關範圍內應全部位置安裝，而非僅部分位置安裝，此外也應增加裝置的長度，以免有空間讓雀鳥飛到其中而卡住翅膀，天花板角落亦須需用圍板完全封好。



據了解，負責有關工程的公司已暫停有關安裝工作。東網已向工程公司及機電署查詢，正候回覆。



其實東網早於去年4月已報道相關事件，中環街市大型翻新工程施工以來，平均每日有3至10隻白鴿命喪車輪下，有人估計因圍板加裝針狀鳥刺，令白鴿既無食糧亦無立足之地，惟有冒險在馬路停留覓食，終遭車輛輾斃。