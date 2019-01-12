百人踩特首辦促撤長者綜援門檻　準申請者憂露宿街頭

政府早前宣布今年2月1日起，將長者綜援的申領資格由60歲上調至65歲，引來社會各界反彈。由多個團體組成的「捍衛綜援權利大聯盟」約100人今(12日)到特首辦門外示威，要求撤回新規定。有差半年就年滿60的示威者表示，對突然無法取得長者綜援大失預算，恐因此要露宿街頭。



鄧先生現年59歲5個月，沒有家人，獨居於政府資助的單人宿舍，惟宿舍入住年齡上限為59歲，故他打算60歲時拿取長者綜援及搬遷津貼搬家，但新規定下他將無法取得長者綜援。對政府指60歲長者仍有工作能力，鄧稱，近兩年應徵逾十份工作，但因眼矇耳聾，「試過做保安，兩日就被人炒咗」，他認為政府沒體諒長者實況，坦言最壞情況是未來數年要露宿街頭。



大聯盟在特首辦外張貼印有「撒(撤)回」和紅色交叉的紙張，以及「豪擲萬億建基建、林鄭孤寒度縮對長者」等標語，又高呼「林鄭月娥，撤(新規定)」等口號。有人更製作一艘道具船，船上分別有特首林鄭月娥、政務司司長張建宗和律政司司長鄭若驊的頭像，社民連副主席吳文遠批評指「張建宗收租咋嘛，林鄭坐喺冷氣房，鄭若驊喺自己band房度歎」，諷刺林鄭稱60歲以上官員仍工作的言論，炮轟當局是向最窮的長者開刀。



社福界立法會議員邵家臻指，勞工及福利局和社署在過去兩年，只聘請了5名介乎60至64歲人士，認為當局自打嘴巴。大聯盟批評政府不推行全民退休保障，反而貿然削減60至64歲人士補助金額，是有違安老政策，要求立刻撤回新規定。