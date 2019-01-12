網民熱話：為「超齡」子買學生飛　大媽辯稱不知違規

又一內地大媽搭港鐵「偷雞」幫仔買學生票價，遭港鐵職員斷正後「賴皮」辯稱不知違規。有網民昨(11日）在Facebook專頁「香港台灣齊聲要求減少自由行/大陸旅客」發布影片，稱日前在上水站目睹一名內地大媽幫「牛高馬大」兒子購優惠車票入閘，當場遭港鐵職員發現，大媽初時苦苦哀求聲稱不知要買成人票，期間更一度「發爛渣」，但港鐵職員未有退縮照開告票，大媽最終須繳交500港元罰款。



發貼網民稱，當日途經上水站時，內地客人山人海，代購加水貨客遍布港鐵大堂，期間見有內地大媽違規幫兒子買優惠票搭港鐵斷正。該網民形容涉事的男孩「已好高好大隻」，明顯是需買正價飛。影片所見，該男孩身高與港鐵職員差不多，相信已「超齡」，大媽不斷辯稱其兒子還是學生。



期間有不相干的內地人加入幫大媽出頭，狂罵港鐵職員，網民形容該職員「好專業，一於唔理大媽講咩，開罰單，片段完後該大媽乖乖地畀了500港元。」不過該網民其後又見到一對年約20歲的內地男女亦是同樣情況，「但只係畀俾左100港元。原來港鐵係容許14日內付埋尾數，究竟會唔會走數？」



有醒目的網民留言指：「其實香港學生都唔可以買特惠單程票，一定要申請學生身份個人八達通先有優惠。所以唔理佢香港人定大陸人，總之12至64歲用特惠單程票就要罰。」有網民更怒斥該行為根本等同「逃票」，應該報警。



網民有話說



Vivian Li：成日都話不知道不知道，佢地(哋)不知幾醒就真啦！



Mike Law：大陸人唔係話自己好有錢咩！哩d(啲)都慳！？？



Mei Sum Won：又話不知道但係又識買八達通優惠真係醒目走數到最叻？



Terry Suen：唔畀咪交比警方處理。



Kc Kwan：十成走數。



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