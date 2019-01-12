小修小補放寬綜援就業審查　建制政黨拒收貨

政府下月起上調長者綜援的合資格申請年齡至65歲引起連串風波。據知，為平息民怨，社會福利署已修訂內部指引，容許60至64歲綜援申請人接受較寬鬆的就業審查計劃，例如減少會見社工次數、工作時數減半至60小時，如工作逾60小時者更毋須參與有關計劃，且准許其工作收入超過其綜援津貼金。



根據現時綜援計劃，健全綜援受助人如每月工時少於120小時，便要參加「自力更生綜合就業援助計劃」，否則社署有權不向有關人士發放緩助金。該計劃規定，受助人要與社工定期會面，例如15至49歲受助人，每月需跟社工會面2次；50歲至59歲受助人則需每月跟社工會面1次。除定期會面外，受助人須每月匯報至少2次求職紀錄，並規定其收入不超過其綜援金額。



由於收緊長者綜援的合資格申請年齡至65歲，故60至64歲的綜援受助人亦會納入計劃內。社署亦修訂有關的內部指引，規定15至59歲的受助人須每月見社工1次，而60至64歲的受助人改為每兩個月見社工1次。



至於工時及收入方面，60至64歲的綜援受助人只需工作60小時便達標，是15至59歲受助人的一半，又准許其工作收入超過其綜援津貼金。



政府雖就綜援進行小修小補，建制派卻不願收貨。據了解，政府官員近日向各政黨「摸底」，惟由於來自地區壓力太大，建制派已斷言拒絕所有小修小補方案，要求政府撤回有關政策。而勞工及福利局局長羅致光下周一(14日)將會出席立法會福利事務委員會，首次就有關議題向公眾解畫。