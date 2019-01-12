大棠楓香林紅葉正茂　惜能見度低市民掃興

元朗大棠山道大欖郊野公園的紅葉終迎來全盛時期！今日(12日)該公園的楓香林漫天紅葉，吸引大批市民到場欣賞，惟因空氣污染嚴重，致能見度較低，楓香林灰濛濛一片，不少人大呼失望。



楓香林紅葉醉人，市民趁周末前往留影。因應人多，大棠山道部分路段要實施交通管制。由於部分楓香樹已開始落葉，出現紅葉疏落情況，加上港鐵巴士線K66由港鐵朗屏站至大棠山道的不停站特別班次，以及交通管制措施將於後日(14日)起暫停，市民若要「打卡」就要把握時機。



有市民在楓香林中為求得到最佳拍照位置，更爬上小山丘。與朋友結伴到場的李小姐表示，天氣較差，紅葉都被大霧遮蓋，「睇落無咁靚，都有啲失望！」余先生表示，賞葉亦冀順道為作業取靈感，但今日天氣「錯晒」，空氣差致只見現場灰濛濛，溫度亦較高，「熱到提唔起勁睇紅葉！」與余同行的譚小姐第一次去楓香林，稱現實的紅葉跟想像中大為不同，加上能見度低，故感失望。



另外，位於大埔半山洲的蓬萊閬苑內有數棵梅花盛開，迎來一片潔白如雪的梅花海，花香撲鼻。不過，蓬萊閬苑如「隱世景點」，前來賞梅的人不多，今午4時許僅零星市民在場留影。彭小姐表示，去年亦有到蓬萊閬苑賞梅，認為去年的梅花比今日更美，「今年開早咗，而家已經『水尾』。」