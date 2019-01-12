網民熱話：家人一句話拆散主人毛孩　失散多年網上尋狗

「領養不棄養」大概是拯救毛孩的最佳方法，然而，日前有社交群組專頁為一名狗主「尋狗」，只因狗主的家人在數年前主動棄養。原因是當年狗狗走失後，狗主在原地等了10多天，雖然漁護署找到狗狗並主動聯絡，但狗主的家人竟回覆「不要狗」。多年來狗主一直對狗狗念念不忘，有網民深受感動，近日在網上發貼「尋狗」，希望人狗再有重逢之日。



日前社交群組專頁「動物緣精品公仔」上載了一張黑白的狗狗照片，「有冇人見過這隻狗？」發文者表示，大概在兩至四年前的冬天，狗主在中環遺失了現年約8歲的狗狗。事後漁護署曾找到狗狗，並通知狗主的家人，惟其家人見狗主過分「癡迷」，竟擅自回覆「不要狗」，結果狗狗由其他人領養。發文者又指「原主人思念極深，若有消息，盼能再見。」形容「事隔數年不易找，希望FB大神大顯威力，感恩！」



有網民認為相片模糊，難以辨認，「狗狗係男仔定女仔？」發文者回覆道「今日問過問唔到男定女，大概長輩記不清唔敢亂講。」及後又在文中表明是已絕育的男性狗狗。不少網民批評狗主家人不但害了狗主，更害了狗狗，令他們無法再相聚。亦有人提醒發文者，可向漁護署查詢領養人的資料。有網民更狠批事件罪魁禍首是狗主家人「做得太絕情」、「家人或親戚就可以好恐怖。」



網民有話說

Phoebe Lee：唉！永遠都係朋友好，自己可以選擇。但家人或親戚就可以好恐怖，剪不斷理還亂，幾難頂都要頂，唉！

Olivia Shum：佢家人大錯特錯！

Cha Cha Chan：佢屋企人害了一個人和一隻狗。



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