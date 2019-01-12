政Whats噏：行會出席率出爐　劉業強又包尾

2019年開始冇耐，又係時候為去年埋單結算，行政會議負責為香港重要政策拍板作決定，不過就唔係每位行會成員都咁勤力開會。根據2018年行會成員出席會議嘅統計數字，16名非官守議員當中，有4人出席率高達95%，但前年包尾嘅「三料議員」劉業強就只有輕微改善，出席率升咗1個百分點，達74%，無助佢脫離最懶行會成員嘅位置。



行政會議喺去年一共開咗38次會議，不過基於有議員因個別討論項目而要避席整個會議，所以出席嘅會議次數會因人而異。16名非官守議員中，有一半人有逾90%嘅出席率，當中更有4人出席率高達95%，即只缺席2次會議，包括行會召集人陳智思同身兼立法會議員嘅黃國健。



另外，行會嘅「雙料議員」一共有5人，唔計出席率最高嘅黃國健，其餘4人嘅出席率都高過80%，而林健鋒同葉劉淑儀更有92%。不過，身為「建制派班長」嘅廖長江就係5人之中出席率最低一個，只得84%，更喺16名非官守議員中排尾三，但已經比包尾嘅劉業強嘅出席率高10個百分點。



本身係鄉議局主席嘅劉業強，身兼行會、立法會及屯門區議員幾個要職，的確幾難分配時間，但行會中另一名「三料議員」，即身兼立法會議員及中西區議員嘅張國鈞出席率就有92%，點解兩人同為「三料議員」出席率會相差咁遠？唔通劉業強就係因為多咗鄉議局主席一職，近排又忙於關心野豬問題，就令佢出席率相差18個百分點？



劉業強接受查詢時表示，屯門區議會大會每兩個月召開一次大會，而會議時間訂於星期二早上，同行會開會時間相撞，由於區會召開次數較疏，缺席就會錯過太多，所以逼住兩個月缺席一次行會會議。



至於港交所主席史美倫亦同劉業強一樣成功維持排名，今次繼續排尾二，不過史美倫嘅出席率已經由77%改善至81%，抛離劉7個百分點，令到劉成為唯一一個出席率唔夠80%嘅行會成員。特首辦就解釋，行會非官守議員或因出席其他與公職有關嘅會議或活動，而未能出席行會。