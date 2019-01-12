黑幫內訌傷人縱火　全港大反黑共拘35人

鑑於近期發生多宗涉及黑幫的暴力罪行，包括上周六太子道東的傷人案及去年杪將軍澳景林邨的傷人和縱火案，警方O記連同各區反三合會行動組人員，在全港進行連串拘捕行動。其中，東九龍總區反三合會行動組，針對由去年9月26日至本月5日期間發生的連串暴力案件，當中包括3宗傷人案，2宗藏有攻擊性武器案及2宗刑事毀壞案，經調查後至今共拘捕35人(17至47歲)，當中包括一名主腦，不排除他有份策劃或直接參與相關罪案。



在上周六(5日)的太子道東傷人案中，警方至今共拘捕10人(24至39歲)。東九龍總區反三合會行動組人員，根據情報及深入調查後，本周三(9日)突擊搜查鄰近上水的一間村屋，在屋內找到大量懷疑與案有關的證物，當中包括手套、口罩、鴨咀帽、刀、棍、電話、對講機、天拿水及犯案人士穿過的衣物，警方正積極檢視相關物件，不排除有關人士將被落案檢控。



此外，針對去年12月27日在將軍澳景林邨發生的傷人案，O記在去年12月28日至本月10日期間進行連串拘捕行動，在黃大仙及將軍澳區拘捕14名(24至37歲)中國籍男子，他們分別涉嫌傷人、縱火、車內盜竊及誤導警務人員。其中一名姓高(28歲)男子已被暫控一宗傷人罪，案件於本周三(9日)在觀塘裁判法院提堂，其餘暫准保釋，須分別於本月下旬及二月上旬向警方報到。



另外，O記於前日(10日)突擊搜查將軍澳區兩個地點，搜出大量與多宗傷人案有關的證物，包括電油、對講機、手提電話、GPS、針孔攝錄機、手套、口罩、Cap帽及鎚仔等。至昨晚，人員再於香港仔區拘捕一名姓陳(37歲)男子，他涉嫌傷人被扣查。至今案件共拘捕15名男子，警方表示連串案件均涉同一黑幫，相信與恩怨和利益衝突有關，行動仍然持續，不排除有更多人被捕。



由去年10月1日至昨日止，警方在全港各區進行21次「雷霆掃穴」行動，出動7000人次，巡查1435個娛樂場所，突擊搜查47個地點，共拘捕228男71女，他們分別涉及包括傷人、藏有攻擊性武器、藏毒及經營非法賭博場所等，同時檢獲包括牛肉刀、警棍、毒品及賭博工具。