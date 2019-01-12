袁國勇料沙士不會重臨　惟未來仍有新發傳染病

香港微生物學「權威」、香港大學微生物學系講座教授袁國勇，03年曾參與沙士抗疫，他今日(12日)在一場講座提到，自內地關閉野生動物市場，加上香港成立衞生防護中心嚴防疫情，有信心沙士疫症不會捲土重來。不過，他預料，未來幾十年都會不斷有新發現的傳染病，故希望研發出廣譜和無抗藥性的抗病毒藥物，多管齊下對抗新病毒。



袁國勇今於香港科學館主講「SARS─世紀疫症會重臨嗎？」的講座。他提到「沙士」不再出現，是因為很多地區已全面關閉野生動物市場，令動物不會交叉感染，但俗稱「新沙士」的中東呼吸綜合症病毒則較難消失，甚至可說不會消失，因為這種病毒的宿主是駱駝，而人類至今亦未改變與駱駝接觸的習慣，包括騎駱駝、進食駱駝肉，都是高風險行為。



袁又說，現時新發現的傳染病中，有75%的病毒都來自動物。他相信，未來數十年，新發傳染病陸續有來。面對新發傳染病的挑戰，除了要有良好的公共衞生系統，醫學界也會積極研究廣譜和沒抗藥性的抗病毒藥物、萬用疫苗和快速測試。



至於一直威脅內地的禽流感病毒，袁國勇說，禽流感目前仍存在於內地和南亞，主要因為有關地區的街市仍有活家禽出售。街市並無生物安全措施，故容易令家禽互相感染病毒。他指出，只有改變出售、進食活家禽的文化才可有效杜絕禽流感，否則禽流感不會消失。