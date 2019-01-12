廣東疫區解封江蘇又爆豬瘟　新春供港豬價不明朗

農曆新年內地供港活豬供應及價格有望進一步回穩。內地部門今(12日)宣布解封首個廣東省非洲豬瘟疫區，隨即令5個活豬養殖場恢復活豬供港。有業界人士指，近日廣東省已鮮有再爆發非洲豬瘟，令過去一周的內地供港活豬供應量及批發價漸趨穩定，又指隨着廣東省的養殖場解禁，估計農曆新年期間活豬價格會進一步回穩。不過，內地非洲豬瘟可能只是局部受控，江蘇今日有兩個養豬場爆發非洲豬瘟，涉及近7萬隻活豬，當中，已有逾1300隻死亡，或令香港活豬供應添上不明朗因素。



內地非洲豬瘟疫情自去年年底不斷爆發，一度令20間供港活豬養殖場需封鎖停止「出豬」，當中，廣東省的養殖場達17間，造成香港活豬供應量極不穩定，每日可相差逾千頭活豬，對香港活豬拍賣價帶來巨大壓力，部分時間活豬價波幅達三成或以上，令市民要捱貴豬肉。



不過，國家農業農村部今日公布，經評估驗收合格，廣東省珠海市香洲區非洲豬瘟疫區解除封鎖。國家海關總署亦更新供港活豬場名單，5間廣東省珠海市及中山市供港活豬養殖場亦解封，即可以恢復供港，尚有12間供港活豬養殖場仍然封閉。



香港豬肉行總商會理事長許偉堅指，廣東省最近已鮮有非洲豬瘟爆發，令近日內地供港活豬數價及價格漸趨穩定，又指廣東省的活豬養殖場解封對香港活豬價格有正面作用，因內地供港活豬有八成來自廣東省，其餘兩成則來自江西及廣西，如能保持有關勢頭，相信農曆新年的活豬供應量及價格會進一步穩定。



翻查食物環境衞生署的紀錄，香港過去一周每日的內地活豬供應量維持在3000頭或以上，平均拍賣價每擔為1048至1175港元不等，對比本月初活豬供應量僅得2000多頭及每擔達1700多港元，顯示供應量已回升及拍賣價明顯下跌。食環署預計，明日(13日)將有3880頭內地活豬供港。



雖然香港活豬供應及價格可望回穩，惟內地非洲豬瘟疫情卻繼續爆發。農業農村部今指，江蘇宿遷泗陽縣兩個養豬場爆發非洲豬瘟，涉及活豬數量近7萬隻，當中，分別有2400隻病發及1300多隻死亡。農業部的督導組在疫情發生後趕赴當地，指示封鎖疫區、撲殺、無害化處理，以及消毒等處理措施，同時禁止生豬及其製品進出封鎖區，上述措施目前均已落實。