流感肆虐校園　專家倡到校提供噴鼻疫苗

流感H1N1肆虐，幼稚園及幼兒中心爆發率急增！微生物專家建議，港府的到校疫苗注射計劃應擴展至幼兒中心及幼稚園，並改用噴鼻疫苗，讓兒童保護率可達有60%至70%。食物及衞生局局長陳肇始今(12日)在電台節目中表示，當局目前已向6個月至6歲兒童，注射了11萬多劑疫苗，與去年同期相比增加了超過60%，衞生防護中心繼續監察目前爆發情況，呼籲未為6個月至6歲小孩接種疫苗的家長，盡快打疫苗。



衞生防護中心早前錄得院舍及學校爆發個案突然激增15倍，其中幼稚園及幼兒中心錄得68宗感染個案。權威學者港大微生物學系講座教授袁國勇指，香港4日內有5宗兒童嚴重流感個案，並非不尋常，與前幾年相比不是特別高，兒童病房擠迫情況亦非很嚴重，認為現時毋須考慮停課。



袁續說，應將到校疫苗注射計劃擴展至幼兒園及幼稚園，但明白兒童不喜歡打針，建議改用噴鼻疫苗，兒童接種流感疫苗後，保護率有60%至70%。他指出，研究顯示流感最先在6歲以下兒童群組傳播，繼而傳染照顧者，再在社區爆發，對長者影響較大，認為應該在幼稚園及幼兒中心進行到校疫苗計劃。



陳肇始則表示，港府目前已向6個月至六歲兒童注射了11萬多劑疫苗，與去年同期相比增加了超過60%，反映家長為幼童迎抗流感意識已加強，而港府對於6個月至6歲小朋友注射流感疫苗也有資助，家長應盡快帶小朋友接種疫苗。



醫管局公布，上周五(4日)公立醫院急症室首次求診人次達6326人，較上周四(3日)的6311人次微升，其中伊利沙伯醫院急症室繼續最多人求診，達563人次，而整體內科病床佔用率達110%，15間提供病床的公院中幾乎全部爆棚，當中威爾斯親王醫院最逼，佔用率均達119%。



另外，香港百日咳感染個案增加，衞生防護中心正研究轄下的科學委員會，建議孕婦在懷孕期間接種百日咳疫苗，若懷孕期間無接種，就建議在產子後補打一針。