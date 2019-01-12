網民熱話：老鼠愛粟米　元州邨超市出沒

歌都有得唱「老鼠愛大米」，但其實老鼠唔只愛大米，更愛超市裏林林總總嘅蔬菜。有網民在深水埗元州邨惠康超級市場拍到老鼠食粟米，有網民回應，指老鼠毛色靚，好得意。更有網民抵死地指，應該引入老鼠天敵應付問題。



網民Yui Pung在facebook「香港花生友」專頁上傳片段，指深水埗元州邨惠康超級市場有老鼠，片中可見，一隻棕色老鼠肆無忌憚地伏喺粟米上，被人拍攝時正不停啃食粟米。



雖然片中顯示粟米有透明紙封妥，但網民看到有老鼠出現，留言表示近排已經出現幾宗同類事件，但未知是否屬同一超市內發生。又有網民建議向食物環境衞生署報告，但被指該署只捉阿婆執紙皮，其他事情無時間理會喎。





Lai Ting Belle：米奇呀！好得意呀



楊鮨文：近排已經幾單啦！



Philip Woo：養得這老鼠毛色很靚，實惠健康！



Joe Yen：應該引入老鼠天敵



Alexander Lau：Send條片比食環啦



Andrew Leung：亞(阿)婆執紙皮先send去，呢D碎料，佢哋無時間受理㗎



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