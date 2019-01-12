刑檢高層接連離開　學者轟鄭若驊失責

律政司司長鄭若驊領導的律政司「立立亂」，繼現年47歲的律政司刑事檢控科副刑事檢控專員許紹鼎，據報兩周前已請辭，最快3月底離開，有傳另一名副刑事檢控專員黎婉姬下月年屆60歲退休年齡，換言之，律政司很可能短時間內失去兩名資深檢控人員，有學者批評鄭若驊上任一年領導無方，令人憂慮律政司或出現「斷層」危機，加上內部若有人存在「搞破壞、搗亂」，擔心未來一段時間會出現更多司法亂象。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，鄭若驊身為律政司之首，有責任做好管理工作，因為有傳已請辭及快將退休的兩名副刑事檢控專員，本身各有專長，「唔容易搵人取代」，就算提拔下級接任，亦未必可以一時三刻全面接手。



陳續指，律政司在過去一段時間，在檢控工作上亦時有「甩轆」，包括遭法官批評「無心機睇文件」等情況，因此，他憂慮接任人或因經驗不足，會有更多「甩轆」事件發生。



有政界中人亦指，律政司近期在執行職務上亦遭到外界非議，尤其是在多宗證據確鑿的案件「應告唔告」，令人憂慮內部是否有人存心搞破壞。陳偉強補充，倘然律政司內部真的出現有人「搞破壞、搗亂」，甚至是混水摸魚，鄭若驊對此責無旁貸。



