機場保安漏洞多　執勤瞓覺兼打機

機場保安公司出現保安漏洞已非首次，其中以立法會議員馬逢國去年五月帶「髮Gel」事件最廣為人知，他涉「撻朵」表明身份，攜帶一支超出一百毫升容器規定的髮型造型啫喱登機，與機場保安職員理論後竟獲放行。



此外，一名少女一六年四月在無登機證下，在機場連過兩關，先在離境大堂趁機場保安人員不為意，繞過人群竄入禁區，通過保安檢查後疑在登機閘口徘徊，才被保安人員發現截停並報警處理，揭機場保安人員疏忽，機管局向機場保安公司了解後得悉事涉人為疏忽，已實施一系列措施防範同類事件發生。



一四年四月，有保安部門派人扮「臥底旅客」，並將刀具放進手提行李通過X光機檢查，但負責的檢查人員竟因正在用手機未能發現違禁品，令刀具成功進入禁區，機場保安公司當時證實三名檢查員及一名保安隊長遭處分，其中兩人接獲革職警告信，即半年內再違紀或遭革職。



同年五月再發生一宗持鮮紅色背囊男子「掂行掂過」穿越機場離境大堂職員通道，並走進禁區的事件，在場最少四名保安人員竟無察覺該背囊未經X光檢查，直至值班經理在閉路電視系統中察覺有問題，才派人攔截再進行安檢。同月，有四名空郵中心女安檢人員被揭發執勤時，分別在X光機及金屬探測崗位睡覺或「打機」。