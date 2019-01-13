911陰霾　全球機場嚴管手提行李

美國「九一一事件」後全球加強機場保安措施，在恐襲陰霾下，香港國際機場已按照國際民用航空組織的指引，實施嚴密的保安規定，把任何長度的刀具、刀狀物品和有刀刃的物件列入違禁物品名單內，二○○七年更進一步規定手提行李嚴禁攜帶一百毫升以上的液體、凝膠和噴霧類物品。



民航處網頁顯示，手提行李的違禁物品包括六大類，第一類為槍枝、火器；第二類為眩暈裝置，如電槍；第三類為可造成人身嚴重受傷或威脅航空器安全的工具；第四類為爆炸物及可燃物質和裝置；第五類為鈍頭器械，如壘球棒；第六類為附有尖點或銳邊的物體，如刀具。



網頁進一步列明，有關刀具可造成人身嚴重傷害，如為砍切而設計的物件，如斧頭、太平斧、切肉刀、冰鎬及碎冰錐、溜冰鞋、剃刀刀片、開式剃刀、多功能小刀及開箱刀、可鎖定摺疊刀或彈簧摺刀等；另外，有尖點或銳邊的武術器械，如劍、軍刀、飛鏢、滑雪用手杖均一律禁止。



此外，香港國際機場二○○七年三月開始，規定旅客手提行李中的液體、凝膠和噴霧類物品不能超過一百毫升。機管局網頁亦顯示，旅客進入出境檢查大堂，須將手提行李內或身上的電子及金屬物品，放置在獨立托盤內進行保安檢查，之後須通過金屬探測拱門，旅客可能會被要求進行進一步人手檢查，若經安檢後，確定沒有違禁品才獲放行。