東方日報A1：香港機場保安人員疏忽遭停職

香港機場保安公司爆出歷來最嚴重保安漏洞！有旅客本月初將六把刀鋒長達近十二厘米的鋸齒刀放進手提行李內，竟通過安檢進入機場禁區，並登上航機「直送」日本，直至旅客在當地轉機再進行安檢時始被發現，驚動航空公司向港方嚴正投訴。機場保安調查後承認失誤是安檢人員疏忽引致，涉事人員已被紀律處分及停職。有立法會議員對事件感到震驚，認為事態嚴重，令人嘩然，若有恐怖分子持刀上機，後果便不堪設想。



消息透露，一名旅客本月二日在香港國際機場乘搭飛機前往日本，其手提行李內藏有六把鋸齒刀，根據本報獲得的相片可見，該六把刀為瑞士品牌的切肉刀，全長廿八厘米，單是刀鋒已近十二厘米，有波浪形及尖銳的刀刃，刀鋒非常鋒利。而根據X光機相片所見，行李內顯示了刀身的影像，肉眼不難發現。不過，消息指該名旅客進入禁區大堂，到機場保安公司櫃位進行安全檢查時，竟沒有被發現，如入無人之境，懷疑有人「睇漏眼」。該旅客更「長驅直進」，在無被其他人發現情況下，把行李帶上飛機。



直至航機起飛離開香港抵達日本，由於該名旅客需在當地轉機，被當地保安人員進行第二次安檢，始發現手提行李內藏有六把刀。事件令日本機場安檢人員大為震驚，因手提行李的安檢工作主要由出發地負責，到目的地後一般只作抽查，若非該旅客轉機再安檢，就未能發現香港安檢漏洞。知情人士稱，日本方面透過航空公司向香港機場保安公司發出投訴電郵，直指其非，但有高層似想「大事化小、小事化無」，未有即時作出處理，質疑「唔知係唔係包庇自己人，不了了之！」



立法會保安事務委員會主席陳克勤感到震驚，指事件屬嚴重的人為疏忽，因旅客攜帶利器上機，可出現極嚴重事故，直言：「冇理由日本睇到，香港睇唔到？」他會以主席身份去信機管局追究事件。委員葛珮帆認為事件令人嘩然，坦言：「你帶六把刀上機，做乜都得啦，對機上旅客安全構成危險，如果係恐怖分子，咁點算？」她認為機場亦可引入新儀器檢查違禁品，不能單靠X光機及肉眼檢查。



另一名委員麥美娟亦指，事件令人匪夷所思，她以往乘搭飛機出外旅行，手提行李放了指甲鉗都被搜出，安檢非常嚴格，想不到會發生今次「嚴重事故」。她認為機場保安公司必須徹查，並清楚交代採取甚麼措施防止再次發生，若手持六把刀上機的是恐怖分子，後果將會不堪設想。



機場保安公司發言人證實，本月三日收到一間航空公司通知後立即跟進，得知失誤是由於個別安檢人員疏忽所引致，該安檢人員已被紀律處分及停職，並需接受訓練以改善工作表現才可復職。公司已就事件作出相應檢討，及後已向有關航空公司解釋事件及所採取的跟進措施。機管局發言人稱，該局已收到機場保安公司報告，該公司已採取相關的處分及跟進行動，機管局亦已提醒機場保安人員，須嚴格執行相關的保安檢查措施。​