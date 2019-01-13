旅客逼爆土瓜灣惹民怨　旅業急謀三招拆解

內地旅行團享用團餐及登船夜遊，逼爆土瓜灣及九龍城碼頭，多年來激發民怨，情況較港珠澳大橋旅客逼爆東涌有過之而無不及，有立法會議員及地區人士已高呼「限客令」。據悉，接待內地團的旅遊業界急謀三招對策應變，包括在其他商貿區開設酒樓分流團餐旅客，研究以其他碼頭取代九龍城碼頭登船夜遊，以及成立隊伍在登記店舖外維持秩序等，冀能改善內地團對地區造成的滋擾，疏導民怨之時，亦改善旅客遊港的感受。



目前全港只有十間專門接待內地團的酒樓，分別位於田灣、北角、尖東等，而土瓜灣佔最多有五間，每日有逾五千團客排隊到該區用餐，其中位於偉恒昌新邨的一間酒樓接待最多團客，最高可筵開六十席，每日客如輪轉，逼爆行人路，令土瓜灣淪為「團餐大本營」。



對於旅遊巴輪流上落客用膳及購物阻塞道路，業界亦認為情況不太理想，但另覓其他區的酒樓提供團餐亦有困難，除一般酒樓未必能同一時間處理逾千旅客用膳外，業界亦擔心分散團客到各區酒樓用膳，只會將問題擴散到各區，並非最佳解決方法。業界初步構思，會物色其他的商貿工廠區自行開辦團餐酒樓，分流土瓜灣的團客，初步選址在九龍灣。



至於九龍城碼頭因大量旅客登夜遊船，對居民亦造成困擾。據了解，夜遊團是入境團「最攞分」的行程，最受內地客歡迎。業界認為夜遊團早於零三年沙士時興起開辦，當時碼頭旁是油鼓，並非目前的私人住宅，只因時過境遷反變成夜遊團影響民居，並不合理。



雖然如此，但業界亦盡量配合研究可否在其他碼頭停泊夜遊船，減少使用九龍城碼頭，希望政府可開綠燈配合。與此同時，隨着尖沙咀星光大道本月底重開，業界考慮減少夜遊團，改往星光大道夜遊，靈活調配，改善碼頭逼滿旅客的情況。業界亦會研究派出人員到指定購物店舖外維持秩序。



今日(13日)多個地區織組將聯同紅磡及土瓜灣的居民代表在區內舉辦論壇，講述區內團客集中困擾居民的問題，並會帶領傳媒到各重災區視察。