探射燈：寵物店東指上網連孔雀都買到

港人愈養愈刁鑽，近年興起的寵物各式各樣，除了飛鼠、刺蝟等較為少見的動物外，具攻擊性的鱷魚、鱷龜等亦不乏愛好者。不過部分稀有物種屬受保護動物，一般市民未必能夠輕易購得，但寵物店東主直指「玩開自然有窿路」。



東網記者走訪多家位於旺角的爬蟲寵物店，發現大部分均是出售蜥蜴、蛇和龜等常見兩棲類動物。有不願上鏡的寵物店店主黃先生不諱言，「如果想搵嗰啲（稀有物種）都唔難，可以上網買，連孔雀都可以買到！自然有辦法運過嚟。」他又指部分另類寵物發燒友，會定期有小型聚會交易買賣，「鱷魚呀、指猴呀都買到。」



另一位寵物店店主亦表示，店內生意主要以賣龜為主，「我哋開得門市，唔敢賣啲奇怪嘢。」他表示如售賣稀有品種的爬蟲寵物，利潤有限，亦時刻擔心因觸犯法例而惹上麻煩，變相得不償失，寧願客人上網買，自行承擔風險。

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