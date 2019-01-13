探射燈：淡水龜放大海　放生淪殺生

近年本港屢爆大規模棄養動物，不少相信來自放生活動。善信認為放生可以積福，但動物組織警告，不當放生或棄養恐釀生態災難，放生變殺生。



香港兩棲及爬蟲協會去年年底，曾於將軍澳坑口文曲里公園接收逾80隻水池龜，據悉均為市民棄養，數目為該會歷來單次接收水池龜數量最多。個別接收龜隻身上更有被咬痕迹，疑因水池沒有食物以致太餓互咬造成。另外，2016年，香港愛護動物協會在2個月內，3度發現有人將淡水龜放生至大海，共救起逾350隻龜，更一度逼爆該會，要呼籲市民領養。



香港兩棲及爬蟲協會會長楊嘉文表示，胡亂放生除了有虐畜之嫌，更會破壞環境。他指如果棄養動物屬較高級的獵食者，可能會捕食低級的物種導致惡性循環，從而破壞當地生境本來的生態秩序；另外，如果被放生的動物本身是因為染病而被遺棄，其病菌會被帶入另一個生態環境中，並干預大自然運作，造成生態災難。

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