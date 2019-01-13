探射燈：攻擊性動物亂售賣　棄養成風毀生態

大埔新娘潭日前驚現鱷魚，疑遭放生遺棄。中港兩地近年流行飼養另類寵物，社交平台不乏有人出售帶攻擊性或受保護的爬蟲類動物。廣州寵物市場早年被揭有人公然出售鱷魚，近日亦有人隨處兜售。本港不少網上平台有人出售鱷龜，甚至有人冒險非法飼養屬第一級受保護動物的犀牛鬣蜥。關注團體指內地走私稀有的兩棲及爬蟲物種情況普遍，促請海關加強打擊，又指另類寵物主人胡亂棄養放生，恐釀成生態災難。



市民日前報稱於新娘潭溪澗發現初生鱷魚，並交予漁護署，目前仍在動物管理中心安置。中港近年興起鱷魚熱，日前網上平台有賣家開價逾萬元，出售4歲大的侏儒凱門鱷。廣州寵物市場有水族店早年被揭公然出售泰國鱷魚，店員聲言有不少香港人光顧，更揚言可由專人由羅湖運往香港。近日，內地口岸附近亦不時有人兜售小鱷魚，嘴部被鐵絲纏繞，索價約數百元。



性格兇猛的鱷龜亦成新寵兒，內地購物網站有售北美小鱷龜苗，每隻只售31元人民幣（折約港幣36元）起，更謂「途中死亡包賠」。本港社交平台亦不乏鱷龜出售，有人以逾2000元高價出售金橙鱷龜；又有網民稱因為家中有小孩而出售鱷龜。惟鱷龜近年出現棄養潮，去年有人於屯門一部電單車底發現鱷龜；愛護動物協會去年接獲至少9宗鱷龜發現報告。



此外，屬《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）中的第一級受保護動物犀牛鬣蜥亦大受歡迎。澳門有寵物店高價出售犀牛鬣蜥，本港社交平台亦有不少網民分享飼養心得，有網民稱以8000元購得犀牛鬣蜥。惟根據法例，在港合法飼養CITES第一級受保護動物前，飼主需向漁護署申請有關允許管有許可證。



香港兩棲及爬蟲協會會長楊嘉文坦言，飼養鱷魚並非新鮮事，但鱷魚在本港屬受保護動物，無論是買家或賣家在進行出售和管有行為時均已犯法，飼養鱷魚者如想棄養，交往任何動物機構都等於「自首」，惟有「周圍掉」，但他警告胡亂棄養放生都可能破壞生態。他指該會近年接獲棄養鱷龜數量有明顯上升，甚至曾接收鱷魚。楊表示，不少人北上購買稀有的兩棲及爬蟲物種再走私來港，認為海關應該加派搜查犬於口岸巡邏，打擊走私活動。



漁護署發言人表示，部分鱷魚物種受《保護瀕危動植物物種條例》管制，無許可證或未獲得豁免情況下進出口或管有鱷魚均屬違法。

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