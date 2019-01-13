躁男恐嚇與妻女「一鑊熟」 對峙粒幾鐘鐵甲威龍制服
2019年01月13日 06:39
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被制服男事主送院檢查。
沙田發生家暴事件，今日(13日)凌晨3時，大圍景田苑恒心閣，一對夫婦因故爭執，期間姓麥(39歲)丈夫言語恐嚇姓陳(41歲)妻子，揚言開煤氣自殺，其妻致電住在美田邨的姓莫(66歲)家姑求助，並帶同10多歲女兒離家，返回家姑住所暫避，家姑其後報警。
警員接報趕至景田苑恒心閣，發現男事主反鎖屋內，鐵甲威龍警員在場戒備，談判專家亦到場協助游說。雙方對峙約一個多小時後，消防員破門入屋，穿上鐵甲威龍裝備警員持盾牌一擁而入，制服涉案男子及將他送院檢查。
案件原報求警協助，其後曾改列作刑事恐嚇，經進一步調查後，相信事件無可疑，改列作企圖自殺。
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