香港街馬今晨開跑　健兒奇裝異服搶鏡

一年一度的香港街馬今日開跑，大會指今年有1萬人參加。今屆繼續以「食住跑」為主題，在補給站設鮑魚及魚子醬等美食。今日凌晨天氣清涼，下起毛毛細雨，而10公里賽事早上7時許開跑，已有一眾跑手6時半已到達觀塘起跑區做準備，當中不少人穿起奇裝異服參賽。



今早仍未天亮，「香蕉人」、「比卡超」、「食雞玩家」及「美少女戰士」等已磨拳擦掌準備起跑。第二年參賽的丁生及丁太今裝扮成「香蕉夫婦」參賽，丁太指自己看見「香蕉服」時已愛不惜手，今早4時許已起床打扮。她透露，去年亦扮成德國啤女郎，兩年均扮成食物是主要希望成為跑步跑上的「補給品」。兩人的好友Gigi扮成「辣椒小姐」，笑言:「因為我鐘意食辣椒！」



另一吸睛點是扮成卡通人物「比卡超」及「史迪仔」的潘氏姐妹。「比卡超」潘小姐表示，經去年首次參賽「探路」後，今年特意打扮參賽，「fun run吖嘛！」她又稱歡迎其他跑手「捉精靈」，一同合照。



跑手雷小姐也是今晨4時許起床梳洗準備，有感今日氣溫清涼，適合馬拉松，沿途會吃些美食感受氣氛。而蔣小姐則指今日有些許雨，怕地下較滑，但比較涼爽，可以接受，亦會吃些美食，「但唔會食太多。」