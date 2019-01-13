我有正能量：「辯」出真我　問題學生辯論建自信

現今教育制度下，莘莘學子被安排在劃一的賽道上競賽，彷彿學業成積就是衡量個人能力的唯一指標，成積不佳者往往因此自信受挫。為了讓同學找到自己的價值，有中學老師透過辯論活動，助旁人眼中的「問題學生」發揮所長，建立自信。



「有時都會畀同學標籤，不過只要做好自己，勇於承認錯誤，對自己都係一個交代」，看着眼前談吐得體、思想成熟的九龍塘學校（中學部）中五學生李冠賢，難以想像他過去曾是經常逃學，滿口謊言的「問題學生」。自從加入校內辯論隊，他學懂的不只是唇槍舌劍的技巧，更從教練的循循善誘下領悟到如何待人接物。



該校校長韓佩儀承認部分學生的學術根基略有不足，但辯論正是一項不講求學生的成績和能力，只講求學生是否願意付出的活動。韓深信成績不佳的同學，都需要一個平台去證明自己，加上辯論中所知所得能夠用於學習，故全力支持校內辯論隊的發展。當問題學生遇上辯論，無論是準備辯題時要吸收海量資料，到鎮定地站在台上談笑自若，辯論員與導師都付出了極大的努力，而他們更成功在過去多個大型比賽中，奪得冠軍獎盃作嘉許。



「我哋成日都同學生講，唔好諗住對手係名校、攞過好多獎，要覺得自己都有能力去挑戰佢哋。」辯論隊總教練孫政憶述，當初接手隊伍時，不少同學表現欠缺自信，因學界各大辯論賽事過往多由名校壟斷，孫和其他辯論隊導師只好不斷向同學「洗腦」，着他們信任自己的能力。



教授辯論並不簡單，要花長時間與學生開會，又往往改稿至夜深，導師們更要助學生發掘專長。「唔係個個都要做前鋒嘅」，孫政遇過一名有特殊學習需要的同學，由於學習進度及場上思辯反應較弱，故安排他負責資料整合，該同學最終不但妥當完成工作，更從中獲得成功感及自我認同。而現時隊中主力蘇家謙過去亦曾因學業表現不濟感到自卑，但自從在辯論比賽中表現出眾，讓他明白到「得把口」其實都可以證明自己的能力。



每個人的強項和弱項都不同，儘管學業表現常被用作斷定學生能力高低，但眼前這群學生則成功在辯論台上證明自己。孫政希望同學不要滿足於此，「期望九龍塘（學校）辯論人有一顆永不停步、追永卓越的心!」

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