政府指三隧分流是苦口良藥　可縮短紅隧車龍最多42%

政府將於本月23日在立法會動議「三隧分流」議案，其中提出以紅隧、東隧加價補貼西隧，惹起社會強烈反彈。政務司司長張建宗今(13日)在網誌表示「三隧分流」是針對解決市民塞車的苦口良藥，亦是一個具效益可行的方案，絕對值得支持。



他提到方案實施的效益及八大支持理由，其中預計2021年通往紅隧和東隧的連接道路上的車龍長度，在早上繁忙時間分別會縮短34%和10%，而在傍晚繁忙時間則分別會縮短42%和29%。他續指，方案可鎖定西隧的隧道費，由2020年1月1日至專營權屆滿的43個月，私家車和電單車收費不會加價，若方案未能落實，專營公司可在毋須政府批准下加價至法定隧道費水平(現時私家車優惠隧道費為70港元，法定隧道費為240港元)。



他稱，其他好處包括釋放10個交通分流點，令部分受影響的非過海車輛行程回復暢通；交通擠塞改善可提升職業司機工作效率；減少的士乘客所需繳付的隧道費及附加費，行車時間縮短減少「跳錶」，節省車費；每日高達近60萬人次乘坐的專營巴士總行車時間可平均每日節省19,400小時；每年減少經車輛排放約3800公噸二氧化碳，以及每年可節省約8億港元的社會成本。



他又指，政府會以實報實銷形式為使用西隧的專營巴士繳付隧道費，預計用作補償專營公司的總額為9.56億港元，而研究數據顯示，其他建議會導致東隧的擠塞情況更差，或令西隧的車龍阻礙非過海交通，因此並不可行，故與其長時間討論也沒有結果，倒不如把握西隧專營權屆滿前的窗口，落實「三隧分流」方案，讓社會整體受惠。