歎鮑魚為先賽跑其次　劏魚look三人組街馬Fun Run

香港街馬最大的特色，莫過於在各補給站都有多款美食，位於祥業街的補給站除了有水和運動飲品外，更有鮑魚、墨魚丸、龍蝦丸、香蕉和車厘茄等食品。當中最受歡迎自然是一口鮑魚，工作人員將鮑魚切成一小粒，以牙籤串連，方便拿走和進食，引來大量跑手駐足補給站，大吃特吃。而大會指準備了600罐鮑魚，足夠1萬人食用。



任拎任食鮑魚一出，大量跑手都將賽事放在一旁，享受美食為先。以「劏魚look」現身的米小姐、鄧先生和黃小姐亦不例外，他們頭戴魚身，手拎道具大刀，對鮑魚絕不手軟。三人是次一同參賽，目標除了是3小時內完成比賽，還有食盡每一站，希望能食完鮑魚，再去食帕馬火腿和魚子醬。他們又說今次是「Fun Run」，所以「食嘢」就最開心，故此不會留肚。



另外一個補給站既有魚子醬外，亦響應環保風氣而特設環保水杯，供應予參賽者補給。大會表示，是次賽事預備近1.3萬個環保水杯，以應付不時之需。大會又特設水杯回收箱，但不少參賽者未習慣分類回收，將環保水杯和紙杯都棄於回收箱內。



參賽者陳小姐說，馬拉松本是低碳活動，以往卻用大量紙杯盛水，故很支持環保水杯理念，冀其他馬拉松比賽都使用環保水杯。她指，是次賽事安排不錯，賽道亦相當理想，故考慮下年會繼續跑。參賽者翁小姐以卡通人物「瑪利奧」造型參賽，又指經過不同補給站吃到不少美食，認為只是吃一點不會影響跑步。



賽會都亦安排多個垃圾箱，放置於補給站外，但不少跑手都貪方便，隨地亂拋牙籤和紙杯，造成不少垃圾。