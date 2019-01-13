煥然懿居超額申請逾21倍　8成申請者為80後90後

市建局馬頭圍道首置項目「煥然懿居」提供450個首置單位，本月3日開始接受申請。市建局行政總監韋志成在網誌指，在過去一個多星期，市建局已收到超過1萬份申請表，即超額申請逾21倍，並有超過9000名市民到示範單位參觀，認為市民對項目的反應相當不錯。



根據申請表的初步統計，約64%屬於一人申請，另外約36%為家庭申請。按照年齡分布，超過8成的申請者屬於80後和90後，即年齡介乎18至38歲；而屬於這個年齡層的家庭申請，佔申請總數約3成。韋認為首置盤對單身年輕人，以至已成家立室的年輕家庭，有一定吸引力。



另一方面，根據申請者填報的家庭總資產淨值，約7成申請者的總資產淨值不多於128萬港元，約一半申請者的總資產淨值在64萬港元或以下。韋推斷有較高收入水平、但儲蓄和資產不足以讓他們在私人市場購買物業的申請者為數也不少。從申請者填報的初步收入資料顯示，有約一半申請者的入息範圍，分別接近其所屬的單身或家庭申請組別的入息「下限」。



市建局亦分析申請者的居住地區和房屋類型。初步數據顯示，有約38%申請者居住在公屋或資助房屋，計劃「分戶」申請首置單位，約40%申請者在新界區居住。韋表示，市建局將分析這些居住資料數據，全面檢視計劃並向政府提交建議，為政府日後計劃推行其他首置項目提供經驗和優化。