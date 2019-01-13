最低工資加至$37.5　羅致光料加幅跑贏通脹

行政會議通過將法定最低工資水平加至37.5港元，增幅為8.7%。勞工及福利局局長羅致光表示，雖然未知未來數月的通脹，但以過往兩年累積通脹不足5%計算，今次加幅已經接近肯定地會「跑贏」通脹3%至4%，讓基層員工分享部分的經濟增長。



羅致光於網誌稱，今次調整幅度比過往3次高，預計最低工資同工資中位數的比率，可以升回50%或以上的水平。他強調，最低工資並沒有「跑輸」通脹，舉例指2011年5月至2017年5月期間，基本綜合消費物價指數累計升幅為20.4%，最低工資水平則調升了23.2%，批評有不少評論「不看客觀事實」，更有些用取巧分析方法來說最低工資『跑輸』通脹，但我不逐一回應了」。



不過，提到近日社會勞資雙方對最低工資調整的反應，令他想起「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，「老闆當然希望員工有高的效率，但又希望不用加人工；勞工及社會人士則希望老闆加人工，但不要加價。」他坦言，要改善勞工福利，就會增加成本，而今次調整對通脹影響約0.1%，便要由消費者來承擔。