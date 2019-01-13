創科助提升建造安全　智能安全帽監測工人健康

創新科技有助提升建造業生產力及加強工地安全。政府設立的10億港元「建造業創新及科技基金」去年10月初接受申請，發展局局長黃偉綸今(13日)發表網誌，指短短3個月已經收到過百份申請，其中28份已獲批。



建造業議會「建造業創新及科技應用中心」(CITAC)2017年11月成立，過去一年已有超過9000人次到訪。中心早前展出全新一批共40項創新科技產品，其中｢物聯網智能安全帽｣看上去與工友平日配戴的安全帽差不多，但原來內置了感應器，可實時監測工人的體溫、心跳頻率等，有關數據即時傳送到地盤安全主任，讓他們監測工友的健康狀況。中心亦展示了｢防撞雙頻警報系統｣，利用無線射頻識別技術(RFID)，如有工友走進危險範圍，機器駕駛室會發出警報，通知駕駛員停止操作機器，避免發生意外。



展品中亦有不少是將工序機械化以提升生產力，例如自動牆身批盪機、多功能外牆加工機械人、動力外骨骼、動力搬運車等。傳統的批盪以人手為主，卻有質素參差、不夠平滑的問題，但可搖控的自動牆身批盪機全自動操作，加上備有自動定位系統，準確無誤，每次批盪的面積較人手批盪大，能一次完成由地面至5米高的批盪工序。