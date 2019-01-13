港故：90後外孫女學唱失傳嘆歌　婆婆：好感動！

「一個話『我哋三分六銀唔容易賺』，另一個唱『做嘢辛苦賺錢艱難』，希望老闆加人工！」黎婆婆笑着說。



78歲的黎帶金婆婆出生於水上人家，自小在艇上跟着媽媽和嫲嫲唱這些琅琅上口的歌謠：「細個唔知係咩，大個之後覺得好有意思又有感情，好鍾意跟媽媽學唱。」



這些漁民歌謠稱為「嘆歌」，特色是好像嘆氣般清唱，以前是紅、白二事不可或缺的重要元素，以獨唱或一句一句對唱的形式，由親人祝賀一對新人和歎惜死者離開。



靠口耳相傳 黎婆婆：「唔教人就斷了」



黎婆婆不識字，她透過口耳相傳學唱嘆歌：「並唔係『呢啲歌都好學嘅？』而係四處都識，即使兩句都一定要學識。」



但隨着香港的水上人陸續上岸，這些傳統歌謠亦逐漸消失，時至今天就只剩下老人家識唱或聽過嘆歌。黎婆婆很想保留媽媽的歌：「我覺得年輕人聽唔聽都好，我為已去世嘅人保留嘆歌，我都開心。」



黎婆婆先是在公園裏嘆唱，吸引到一眾左鄰右里跟她學習，後來更發展到獲科大華南研究中心邀請，在社區會堂開班授徒。「我啲學生都係五、六十歲嘅女士，以前有聽過嘆歌但唔識唱，佢哋都好用心學習。」



90後外孫女望婚禮聽到



為了支持婆婆的興趣，現年26歲的外孫女Dara，自四年前開始跟婆婆學唱嘆歌，每年都與其他學員一起會參與匯演。



Dara笑言學唱嘆歌亦有難度：「婆婆同佢啲學生都好犀利，連歌詞同字都唔識寫，就已經唱出成首歌；而我一定要婆婆唱一次，我錄低再抄低全首歌詞，我先可以望住唱到記得為止。」



她認為嘆歌對婆婆來說很重要：「傳承就好似歷史繼續行嘅一個見證，我結婚都會想婆婆可以唱畀我聽，唱畀大家聽！」今集《港。故》用7分鐘，帶你聽聽水上人家的「嘆歌」！



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