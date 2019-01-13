土瓜灣逼滿內地客　團體促限制每日旅行團數目

土瓜灣及紅磡區近年被內地旅行團「侵佔」，不少居民都叫苦連天。多個地區組織組成「陸客逼爆九龍城關注組」，今日(13日)在紅磡舉行論壇，並巡視區內交通及旅行團充斥的情況。地區組織「九龍角落」社區主任曾穎彤表示，內地旅行團滋擾情況持續多年，但港珠澳大橋開通後情況更嚴重，更出現不少疑沒有香港導遊的非法旅行團。曾擔憂情況會蔓延至其他地區，並要求政府關注情況。



曾又指，關注組最終目的是希望從源頭減少旅行團數目，雖然目前難於一時三刻做到，但建議將每晚黃昏進行的維港遊，改為於啟德郵輪碼頭上落客：「每日都十幾團旅行團喺土瓜灣登岸設施，係攻陷土瓜灣！」她認為改發一周一行目前不見成效，政府應限制每日內地旅行團數目。



荃灣區議員譚凱邦批評，隨更多跨境基建開通，內地「超低價旅行團」來港數目增多，大多行程亦安排旅客去零售店購物，而土瓜灣正正是其中一個旅行團會去的地區。他又認為，現時過多內地旅行團會「嚇走」其他國家的旅客，要求政府與內地相關部門商討及協調，從源頭限制旅行團入境數量。