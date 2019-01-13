推遲收緊綜援資格？　林正財：政府非鐵板一塊

港府下月1日起收緊長者綜援申請資格，由60歲上調至65歲，惹來社會反彈。身兼行政會議成員的安老事務委員會主席林正財今午(13日)出席一個論壇時，被問到應否延遲推行該政策時，指相信政府並非「鐵板一塊」，近日社會有不少討論，有正面意義和價值，相信政府會考慮。



他稱，政府一直希望把退休年齡延至65歲，認為整個政策的理論基礎合理，並非強迫60至64歲人士工作，又指討論期間揭發職場歧視問題，希望政府可帶動私人機構延後退休年齡，建議透過稅務優惠誘使僱主推行。關注長者福利組織「長權」成員林宗祐則稱，不少60至64歲人士並非自願就業，長者再投入勞動市場時，會令身體機能耗損，反而會增加政府醫療負擔。



關注綜援低收入聯盟成員歐陽達初指出，不少長者會以綜援金補貼租金，若失去綜援會對生活造成影響，而鼓勵長者就業無可厚非，但不應扣減福利金，延長退休年齡的責任更不應落僱員身上。他認為關愛基金並非長期措施，若透過關愛基金將綜援差額補回給60至64歲的綜援申領人，不合邏輯。



立法會議員張超雄指，貧窮長者的教育程度和技術不高，在職場選擇性不多，例如三行、建築等，工時長、體力勞動高，他們雖年屆60，但身體機能比同齡長者差。他指，特首林鄭月娥稱自己年過60歲亦「繼續做」，指「如果佢出去做『12碼』保安，我唔知佢可以做幾耐」，批評權貴未有以長者角度考慮公共政策。