肺氣腫折騰7年儼如死人　輪椅男換肺後日日跑步

患有心肌病的13個月大男嬰許智愷月初公開求心，喚起公眾對器官移植的關注。香港醫學會及香港移植學會今日(13日)舉行「春耕行動」器官捐贈推廣步行，約300多人參加。有參加者曾患肺氣腫7年，一星期要入院3次，自言「同死人冇乜分別」，有幸換肺，現時特別珍惜做運動的機會，經常跑步和行山。



61歲的劉兆興於2016年接受肺部移植，他曾患肺氣腫7年，因肺功能逐步喪失需以輪椅代步，遑論踢最愛的足球，連起居生活亦難以自理。由於身材較高大，他輪候2年才獲匹配的肺部，現時每周行山、每日跑步，跑3000米也難不到他。



另一位參加者冼麗英今年60歲，40歲時發現末期腎衰竭，形容當時「望唔到明天」，連筷子也無力拿起，每隔4至5個小時就要回家更換腹膜透析液，無奈辭掉工作。其子想捐腎救她，但她拒絕讓任何活人捐贈器官，因「唔想多一個活生生嘅人受苦」，她於2003年終獲移植屍腎重生。



香港醫學會主席何仲平指，近年公眾對器官捐贈的接受度不斷增加，但尚有很大進步空間，他估計去年器官捐贈的數目下跌約一成，以腎臟為例，2017年有61名捐贈者，2018年跌至50人，可能與不少捐贈者尚健在，且為年輕人有關。他指，現時捐贈器官登記人數約為29.7萬，冀今年內能達33萬。對於小智愷的情況，香港移植學會會長李威廉指，一直未見有合適大小的心臟可移植，醫療團隊現以人工心臟及醫療技術支援其身體。