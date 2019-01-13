流感襲幼童　專家函財爺籲到校打疫苗擴至幼園

流感肆虐，公立醫院急症室求診人次已連續第3天突破6000，並連續6日都有超過千人經急症室送往內科病房留醫。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良重申，幼稚園及幼兒中心的流感爆發個案不容忽視，他已去信財政司司長，希望增撥資源主動出擊，將到校打流感針的計劃，擴展至18萬名幼稚園學生也受惠。另他提倡設「流感券」將急症室病人分流往私家診所求醫，以及由政府開設「流感診所」，免病人全都逼往急症室。



醫院管理局公布，截至昨晚(12日)，過去24小時有6159人次於各區急症室求診，整體內科病床佔用率達109%飽和。15間醫院中，除了律敦治及鄧肇堅醫院的佔用率未爆滿，其餘14間醫院內科病房「全爆」，當中沙田威爾斯親王醫院的佔用率達123%「最爆棚」。



何栢良於信中形容，公院急症室的非緊急病人輪候逾12小時已是常態，流感病人前往急症室及普通科門診求診的比例約82%，惟不少病人反映，普通科門診常額滿，迫於無奈才到急症室：「基層市民根本沒有經濟能力看私家醫生。」他又提到，到校打針服務成效好，應繼續推行，並擴展至18萬名幼稚園及幼兒中心的學童都受惠。他認為到校打針是最直接的方法，政府亦應參考鄰近地區如澳門的做法，政府應以全港幼稚園及小學學童疫苗接種率達七成為目標。