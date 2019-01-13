售美國樓涉誤導　港物業代理5人被捕

香港一間物業代理被指誤導逾20名市民，以市價1至4倍價錢，買入美國休斯頓的破舊千呎別墅，涉款共逾1800萬港元，警方去年6月以涉嫌串謀詐騙拘捕涉案公司董事長等5人。



《傳真社》報道指接逾20名市民求助，分別於2012至2015年透過香港一間物業代理，購入美國同一個賣家投資基金旗下、在德州休斯頓的7個屋苑項目別墅，總值約1840萬港元，買家均表示簽約時涉事地產代理無解釋合約內容，亦無律師在場，也未委託獨立第三方檢查物業，銷售經紀只稱會有美國的過戶公司負責「查業權、欠款等」。



警方回覆該社查詢時指，2017年9月起接獲報案，28名受害人於2012至2015年期間，參加地產中介公司的講座後購入多個美國物業，其後懷疑受騙損失共約1840萬港元；商業罪案調查科去年6月以涉嫌串謀詐騙拘捕3男2女，年介41至60歲，已獲保釋候查，本月中旬向警方報到。該社引述警方消息指，當中包括涉事公司董事長。



據《傳真社》指，買家購入物業後須與賣家另簽2年合約，將出租、管理及維修事宜交予對方以換取每年8%租金回報。買家郭女士以約56萬港元購入一棟聲稱新裝修3房別墅，「包租」首2年獲近9萬港元租金回報，但原來物業自2010年起一直被擅自用作維修工場，從未向外租出，且物業環境殘舊。郭其後以21萬港元將物業出售，惟連同維修加律師費等開支，損失約29萬港元。



另一姓洪買家數年前亦親往休斯頓了解，發現屋苑環境很不安全，很多空置別墅被人擅自侵佔，隔鄰單位非常殘破，認為涉事香港物業代理的銷售內容不實。報道續指，2015年起接手管理的物業管理公司多次向買家發電郵指物業情況「非常惡劣」，其中一個屋苑更有「謀殺、被侵佔、人為破壞、吸毒及賣淫」等活動。



涉事董事長回應該社查詢指，有親自現場視察每個代理的項目，但難保證每個單位狀況一樣，認為自己已盡了作為中介的責任。被問到有買家認為該公司介紹樓盤時用「豪華」、「高檔優雅」等字眼誤導，他反駁指每個人對形容詞的定義不同。



雖然半年前已有拘捕行動，惟《傳真社》指涉事公司的業務至今仍持續。