香港藝術館11月重開徵主題曲　邀16至25歲青年創作

閉館近4年、位於尖沙咀海傍的香港藝術館將於今年11月重開，藝術館擴建翻新後，展覽廳由7個增至12個，整體展覽空間比以往增加逾4成，可容納更多展覽。



為迎接藝術館重開，館方特意推出「#未開館 先開鑼！」香港藝術館主旋律創作計劃，現正招募16至25歲的年輕人提交原創音樂作品，經初選和面試後，入選者將接受音樂家趙增熹和藝術館館長團隊為期半年的特訓，為藝術館創作四大主旋律，並在藝術館的重開展覽中播放。



總館長譚美兒指，市民對藝術館一向的印象都是展出殿堂級的藝術品，故特意邀請年輕人參與，讓大眾感受到藝術館中亦包含年輕元素。館長莫家詠就指，世界上甚少博物館有主題曲或主旋律，形容計劃是破天荒嘗試，期望透過年輕作曲家的音樂，吸引世界各地人士到訪，展現藝術館更立體、更緊貼時代的新面貌。



比賽以原創性及創意、音樂性及旋律、作品結構、意念和內容為評選準則。參加者須在報名表內寫下個人感想和創作意念，讓評審團了解其內心世界。活動將於本周二(15日)截止報名，初選結果會在下月19日於藝術館網頁公布。