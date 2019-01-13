涉5宗祈福黨騙案　3茂名男女港珠澳大橋離境落網

警方於上周二(8日)接獲一名67歲女子報案，指有人以祈福為藉口，騙去其價值14萬港元的財物。沙田警區重案組接手跟進，聯同商業罪案調查科進行情報分析及深入調查後，鎖定上周日(6日)持旅遊雙程證入境的1男2女內地人(42至55歲)。至前日(11日)下午約2時，採取行動，趁該3名男女準備經港珠澳大橋離開香港時，於香港口岸離境大堂將他們截停搜查，在他們身上共檢獲約8萬港元現金及一批首飾，總值逾12萬港元，相信為騙案贓款及贓物，探員遂以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，將他們拘捕，被捕3名疑犯，均來自廣東茂名。



警方其後透過分析騙徒行騙手法及翻查報案紀錄後，發現3名疑犯涉與去年2月至今年1月期間分別發於大埔、葵青、港島東區及觀塘共4宗街頭「祈福黨」騙案有關。連同上周二發生的一宗共5宗騙案的受害人，俱為本地長者(59至83歲)，合共損失約值80萬港元的財物，其中最大一宗損失約20萬港元現金及一批首飾。



警方相信是次行動已破獲一個以「祈福」手法行騙的跨境犯罪集團，並已將集團男主腦拘捕，正調查被捕男女是否涉及更多同類型案件，惟估計現時仍有數名女子及1至2名男子在逃，將繼續展開追緝行動，不排除有更多人被捕。



沙田警區總督察(刑事)任展良署理總督察表示，該行騙集團分工非常仔細，騙徒多以內地女子組成，並以一名比較熟悉香港環境的男子作主腦。主腦會預先安排劇本予下屬，並對他們加以訓練。當各人熟悉整個行騙計劃後，便會在人口老化較嚴重的區域尋找目標。當騙徒鎖定目標後，其中一名女騙徒會以尋找「神醫」作藉口，向受害人搭訕，並聲稱可介紹一些神醫作祈福。



其後，另一名女騙徒會突然步出，聲稱自己認識「神醫」，與同黨將受害人帶到公園等人流較少地點，假裝尋獲由騙徒扮成的「神醫」。期間，「神醫」會利用受害人對家人的關心，訛稱受害人家人有厄運或將有大病，建議受害人取出財物作祈福之用。當受害人交出財物後，騙徒即會以偷龍轉鳳方式將財物取走。



商業罪案調查科情報組主管林子晧高級督察表示，根據警方統計，去年一月至十月整體詐騙案數字達7,047宗，較2017年同期上升19.9百分點。惟去年街頭騙案數字有明顯下降趨勢，去年一月至十月街頭騙案只有27宗，較2017年同期下跌66.7百分點。警方重申，將繼續以情報主導方式打擊詐騙案，呼籲市民應提醒家中長者，時常提高警覺，切勿輕信街上藉詞接近的陌生人；不要輕易將家庭情況告訴陌生人，或向陌生人透露所擁有的貴重財物及給予對方金錢或財物進行祈福。市民如有懷疑，應及早向警方報案。