母逝肩負顧家重擔　中六女生堅強迎巨變獲嘉許

遵理教育基金今(13日)舉行「向上游獎勵計劃」，頒獎予約45名學生，他們均在學業或成長經歷中展現出發奮向上、迎難而上精神。其中一名得獎者為香港布廠商會朱石麟中學的中六生陳曉曉，其母去年因病去世，她姊兼母職照顧家中兩名妹妹和爸爸，自己又需面對文憑試，倍感壓力，但她仍然抱着樂觀和堅強的態度面對，獲基金嘉許。



曉曉的母親去年因胃癌逝世，家中遭逢巨變，但曉曉沒有自怨自艾，懷着與母親同樣堅強的性格，肩負長女責任，照顧兩名分別8歲和12歲的妹妹，每天分擔家務，同時亦準備應考文憑試。



曉曉講起自己的遭遇仍保持笑容，她表示，「因媽媽同我講過，只要捱下去就有出頭天。」母親離世後，任職點心師傅的父親頓成家庭支柱，生性的曉曉未來想成為教師，期望可有穩定收入幫補家計。



另一名得獎學生，香港大學(社會科學)四年級生姚集鵬出身基層家庭，中學時入讀區內名校，因自覺家境及成績比不上其他同學，缺乏自信，在文憑試考獲19分，不足以入大學。他坦言當時看到父母失望的表情，「覺得自己好無用」，縱然每年重考後有分數提升的學生可能只有一成，但他決定再給自己一次機會，重考文憑試。他自言重考是一場「逆轉勝」，憑努力和鑽研考試技巧，他最後考獲28分，成功入讀心儀大學學科。



姚其後將自己的經歷拍成短片上載到串流網站，以鼓勵其他重考生，現時已有約5萬個人觀看，「只要唔認輸，冇人可以打死你。」



上述計劃共收到約500份申請，主辦機構挑選60名入圍學生，最終有約45名學生得獎。