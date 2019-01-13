公共工程引組裝合成技術　陳茂波：施工時間減3成

財政司司長陳茂波今天(13日)發表網誌指，政府近年正積極將「組裝合成」技術引入香港各項工程，包括已動工的將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍及港大位於黃竹坑的大學宿舍等。若以此方法興建，在地盤還在做地基工程時，後勤工場已能同步生產預製組件，再按施工進度送到地盤裝嵌，令整個施工時間節省約3成，有助紓緩建造業人手不足的問題，工作環境、安全及品質亦有改善，一舉多得。



陳指，建造業議會在九龍灣零碳天地坐落一幢以「組裝合成」設計的「組建城」。這座樓高兩層的建築物，透過10個預製組件構築了3000多平方呎的樓面，展示如何透過「組裝合成」來迅速興建住宅、旅舍、長者之家甚至酒店房間。



另外，「組建城」的預製組件不但涉及內部結構及間隔，每個組件在工場建造時，已連同室內裝修、廚櫃、焗爐、床架、床褥、窗簾，以至電視機架等都一併安裝好，最後一次過送到工地裝嵌。陳指，表面流程看似簡單如「砌積木」，但實際上是將整個結構建築與內部裝修等工序，以「前置」方式在工場預先做好，工夫一點都不簡單，最後運到地盤砌建時便可以迅速完成。