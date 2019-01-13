網民熱話：啟德街道變晾衫場　居民見過曬生豬肉

香港地少人多或許是事實，不過又是否當街曬衫的合理原因？日前有網民發現，九龍城德朗邨附近的街道，變成居民的晾衫點，忍不住拍照放上網。發文者建議政府增設晾衫空地給居民，惟這建議，卻不獲網民認同。



昨日（12日）下午2時許，網民Tiktik Ng在Facebook群組「啟晴德朗街坊互助交友組」上載了4張照片。據照片可見，九龍城德朗邨旁的沐安街上，燈柱與圍欄之間被綁上了許多條繩索，上面晾着多件衣物及被子，畫面儼如染布坊。發文者留言稱：「頭先行返嚟，沿路都係曬緊衫，有啲單位冇太陽，但房署會唔會諗方法畀人曬衫呢？」發文者續指，有人竟然連底衫褲亦放出來晾曬。



不過，不少網民與發文者持不同意見。有人認為是部分居民的個人問題：「冇位、冇陽光晾衫一向都係香港居住問題，但大多數人唔會咁樣晾喺街」、「文化問題，同冇位曬衫冇關係。我就唔會周圍曬衫，勁污糟。」有網民則認為在大街上曬衫比不洗更骯髒：「你洗完乾乾淨淨，再拎去咁大塵嘅地方曬，咁洗咗等於冇洗一樣」、「比起晾喺街，唔洗可能仲乾淨」、「其實晾出街咪仲污糟」。



網民有話說：



Roy Li：有陽光日日都係咁



Joyce Pang：琴日見人吊咗好多生豬肉喺度曬



Kwan Catherine：你都可以搽啲太陽油，擔張櫈仔坐喺度曬埋一份



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