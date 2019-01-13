國泰兩周內再出錯　歐洲出發頭等機票一折

因管理不善在全球最佳航空公司排名榜節節下跌、洩漏940萬客戶個人資料的國泰航空，月初曾疑因網站及訂票系統故障出現機票「半折優惠」。事隔不足兩星期，國泰今日(13日)證實，因票價輸入錯誤，部分由歐洲出發的行程，在網站顯示的價格並不正確，該公司已停止出售有關機票及調查事件原因。



有報道稱，其他航空公司營運的部分航線在葡萄牙里斯本往瑞士蘇黎世或英國倫敦等地「停站」後，國泰會聯營相關航線飛往香港。今早，部分由里斯本出發經其他國家往香港航線的頭等艙票價，一度顯示只及平日的一成。例如，里斯本經倫敦往香港航班，頭等正價一般需約16,000美元(約12.5萬港元)，但今早曾顯示只需約1500美元(約1.17萬港元)。



就有關情況，國泰發言人表示知悉因票價輸入錯誤，部分由歐洲出發的行程在該公司網站顯示的價格並不正確，已迅即停止出售有關機票，會內部調查今次事件原因，同時會與供應商調查其他可能的外在因素。至於已購買相關機票的極少數顧客，國泰表示歡迎他們乘搭有關航班。



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