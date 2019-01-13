網民熱話：好有愛！流浪漢幫流浪狗搵食物獲激讚

仗義每多屠狗輩，近日一張相片在Facebook熱傳，相中一名頭髮灰白，身穿紫色上衣的「義氣男」蹲在上水路邊。他不是在屠狗，而是在餵食一隻毛色烏黑的流浪狗。網民看過相片後，感慨道：「流浪漢執到嘢食，都會同流浪動物分享，真係好過啲要將動物趕盡殺絕嘅人100倍。」



相片由網民Alan Tsang‎上載到Fb群組「North District 北區」，事發於今日（13日）早上10時許，地點為上水石湖墟的一條街道上。據發文者稱，當時流浪漢正從垃圾桶找出能吃的東西，再用膠袋裝起來，不過為的不是自己，而是要給兩隻流浪狗吃。他遂上前閒談，對方表示還有3隻流浪狗要餵，「狗糧太貴買不起，還要找。」



發文者得知情況後，衷心致謝，並給予了流浪漢港幣100元，着對方買點食物，「冇計，我身上得兩舊水現金，要留一舊坐車返工。」他續指，流浪漢操純正流利廣東話，呼籲若有街坊遇上，「可以的話，幫忙請牠們吃點東西。」



不少網民大讚流浪漢仗義，「好人好事」、「香港仲有大愛」、「有好人世界更美好」。有網民慨嘆：「流浪漢的品質都好過現今香港的政客。」亦有人向發文者查詢遇見流浪漢的位置，希望能到場給予援助。不過，亦有網民質疑：「望落的確好感人，但咁樣餵食，對啲浪浪（流浪狗）係咪真係好事？」



網民有話說

Mak Connie：好人好事。平時好少見到他

Yan Poon：樓主可pm流浪漢位置嗎？

Lai PO Chi：我見到都會幫手



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