太子道東閘車斬人案　警再拘一男揭涉17年前劫案

黃大仙太子道東於本月5日，發生兩車閘停平治，跳出7名刀手劈車斬傷司機一案，警方於上周日（6日），先後拘捕9名男子後，警方早前再拘捕一名姓謝（37歲）本地男，懷疑與案有關。警方調查期間，更揭發謝與2002年4月，發於生香港仔的一宗行劫案有關。



警方於昨日（12日）暫控該名男子一項行劫罪，案件將於明日（14日）在東區裁判法院提堂。另外，至今日（13日），警方再暫控該名男子一項串謀傷人罪，案件將於明日在觀塘裁判法院提堂。



黃大仙太子道東傷人案，發生於昨午3時許，一輛載着4名男子的白色平治房車，沿太子道東往觀塘方向行駛，至彩虹邨金碧樓對開，突被2輛銀色寶馬房車前後夾擊閘停，7名刀手從兩車跳出，向七人車車身猛劈，平治司機及一名乘客手腳受傷，他們送院治理後，現時情況穩定，兇徒得手後，乘另一輛接應私家車逃去。



案發後約一小時，警方在距離現場約400米外的九龍灣協調道近啟東道變電站對開，尋獲另一輛懷疑涉案的寶馬房車，有目擊者指，曾目睹3名男子跳車，並往九龍城方向逃去。消息稱，傷人案涉及活躍尖沙咀及將軍澳兩批同門黑幫爭奪利益，由去年9月一宗傷人案引發連環燒車報復。消息續稱，警方早前拘捕17人，疑與大角咀傷人案有關，其中4人獲准保釋，其後有人疑為秋後算帳，派刀手報復。